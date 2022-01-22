刑事局統計，去年全年度高風險賣場前5名，依序為「誠品書店」、「東森購物」、「蝦皮購物」、「婕洛妮絲」及「金石堂」，讓「解除分期付款」詐騙老哏仍高居去年所有詐騙手法的第二名，僅次於假投資詐騙。

警方指出，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒先駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」等名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

針對高風險賣場，刑事局表示，除每周發函通知針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

警方同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。同時，也彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。目前所公布的疑似個資外洩電商，均依警方提供的建議，實施反詐騙宣導。

警方提醒民眾，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋02」、「＋886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，應立即掛斷電話，並通報165反詐騙諮詢專線。