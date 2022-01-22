由女鋼琴師小P經營的YouTube頻道「Pan Piano 」，雖然不露臉，但因為常穿著性感火辣衣服彈琴，加上琴技高超，讓她擁有高人氣，頻道已有302萬人訂閱，近日，網路瘋傳她2017年的露臉照，清秀模樣讓網友都驚呼「PR值90+」。

有網友在PTT發文，表示Pan Piano之前就有在個人網站貼出生活照，雖然之後都沒露臉，但把網址貼回Wayback Machince (網頁時光機)並拉回對應年分，就能看到她當初放在網站的照片。

Pan Piano曾在個人網站露過臉。(圖／擷取自網頁時光機)

Pan Piano清秀模樣被稱讚。(圖／擷取自網頁時光機)

從時間軸看來，目前只剩下她穿紅色衣服的休閒照還有白色洋裝的氣質照，而她從2019年1月，就沒有放正面照，不過小P的青澀生活照曝光後，立刻引起網友熱議，「氣質妹子啦」、「這很正好嗎」、「蠻清秀的，就算沒PR99也有PR90+了吧」、「這素顏超頂好嗎」，還有人認為她有化妝，完全屌打不少人。

但也有人認為小P不露臉，能延續觀眾的無限想像，「不露保持神秘感才有繼續吸引的魅力」、「想像空間無限大，如何利用優勢這位YT很懂啊」。小P之前以不露臉展現火辣身材聞名，不過網友發現她最近把鏡頭焦點從奶改放在腿部，還有穿著清涼細帶小褲，露出該邊的畫面，給人無限想像空間。