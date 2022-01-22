台北圓山大飯店22日傳出有員工確診，圓山大飯店稍早證實消息，指西點廚房的廚師上午收到通報，家中有人確診，經主管立刻安排到醫院PCR後，結果呈現陽性，目前已住院治療。同時，民眾黨原訂於22日在圓山大飯店舉行尾牙，黨主席柯文哲也要出席，不料有飯店員工確診，只好緊急喊卡。

民眾黨原訂今晚在圓山飯店舉辦尾牙，黨主席柯文哲及黨籍立委等人將到場，不過傍晚緊急皆到飯店通知，因有員工確診，緊急取消舉辦尾牙，所幸當時民眾黨人員都未到場虛驚一場。

民眾黨發言人張清俊表示，原本今晚在圓山飯店席開七桌舉行尾牙，慰勞黨團助理及黨中央工作人員辛勞，但今傍晚臨時接到飯店通知，因有廚師確診，立刻決定取消舉辦尾牙。

據悉，黨中央原本通知傍晚5點30分到場，結果在約定時間前5分鐘臨時通知取消，所幸當時還沒有人到場，且用餐前就通知取消，否則若晚一天通知，恐怕整個黨工作人員，連同柯文哲及黨籍立委都會被匡列。

此外，因應疫情嚴重，內政部長徐國勇今宣布，政治人物、公職人員禁止跑攤，張清俊說，柯主席及黨中央配合防疫，春節期間沒有安排走春拜廟行程，防疫優先，並視疫情變化調整。