警政署規劃23日及24日連續兩天執行全國同步擴大取締酒駕專案勤務，將設置1215處攔檢點，動員9193名警力嚴打酒駕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

年關將近，近期為尾牙、聚餐高峰時刻，為防制酒駕事件發生，警政署再度規劃23日及24日連續兩天執行全國同步擴大取締酒駕專案勤務，全國各警察機關將設置1215處攔檢點，動員9193名警力嚴打酒駕。

警政署要求各警察機關確實依據轄區特性，參考歷次專案辦理成效滾動式檢討，妥適運用警用數據規劃勤務，將重點置於餐廳、KTV、夜店及易發生酒駕行為等地點周邊，展現並執行防制街頭聚眾鬥毆的快打警力，以保障民眾行的安全與治安維護。

全國各警察機關從今年元旦迄今，已執行3次全國性專案勤務，共動員警力1萬3206人次，取締酒駕違規1476件，其中移送法辦1083件。警政署再度呼籲，飲酒前指定未飲酒人員落實「指定駕駛」，酒後多利用餐廳、販酒業者、計程車隊與代駕業者合作提供的代駕服務或搭乘計程車，共同防制酒駕事件一再發生。

警政署規劃23日及24日連續兩天執行全國同步擴大取締酒駕專案勤務，將設置1215處攔檢點，動員9193名警力嚴打酒駕。

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