歷經新冠病毒攪局，2021年燈會兩度延期，2022台灣燈會，將於2月15日元宵節當日點亮高雄衛武營，日前交通部觀光局也公布主燈及小提燈造型。惟本土疫情升溫，高雄亦出現20餘例確診者，台灣燈會是否能如期舉行？

交通部長王國材22日出席中央流行疫情指揮中心記者會會中表示，目前所有施工廠商都照常進行，至於是否要限制人流或是改以線上方式舉辦，會視疫情狀況而定。

「2022台灣燈會」訂於2月15日（二）元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，至2月28日(一)為止。

本次燈會相隔20年重返高雄舉行，為減少疫情影響，此屆台灣燈會規模為33屆來最大，擁有雙展區，面積達到100公頃，透過展區的大範圍來避免人潮擁、聚集。

觀光局長張錫聰日前也表示，必要時會針對大型活動防疫計畫提報指揮中心。

觀光局指出，主燈設計將書法書寫鳳字落筆的第一筆畫，用臺灣造型呈現，象徵臺灣第一、臺灣優先之意涵；而小提燈造型是以祈求平安的虎爺為象徵，保佑小朋友平安、疫病遠離。