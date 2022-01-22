台北市議員游淑慧指疾管署網站圖表搞雙標，有9個病例的雙北，硬要跟117個病例的桃園畫成一樣的深紅區、一樣的嚴重。（摘自游淑慧臉書）

衛福部長陳時中去電台北市副市長黃珊珊商借劍潭加強版防疫專責旅館，讓市議員游淑慧認為指揮中心欠雙北市民一個公道和道歉，去年指揮中心不斷公布點名雙北市病例數，甚至被羞辱指責「全台陪雙北三級警戒」，如今指揮中心在記者會圖表上，不再點名本土病例發生在哪縣市，把桃園和高雄保護的好好的，就連疾管署的網站圖表也搞雙標，抨擊陳時中的心偏到背後去了。

游淑慧今在臉書指出，陳時中商借劍潭加強版防疫專責旅館，收治桃園輕症確診者，台北能幫上忙的，一定會努力，但指揮中心欠雙北市民一個公道和道歉。

她表示，去年每天下午2時，我們看到指揮中心不斷公布點名雙北病例數，讓雙北市一直承受責難，甚至搞到綠營民代和側翼，羞辱指責全台灣在陪雙北三級警戒。

游淑慧說，如今疫情爆發，體貼的指揮中心卻在圖表上再也不點名本土病例發生在哪個縣市，把桃園和高雄保護的好好的。

她還揭露，疾管署網站圖表也搞雙標，有9個病例的雙北，硬要跟117個病例的桃園畫成一樣的深紅區、一樣的嚴重，同一套系統，如果查詢範圍只有「北區」，34例以上才畫為深紅區，新竹市5例就完美的被排除掉了，但若把查詢設定為「全國」，變成「4例以上」畫為深紅區，台北、新北立馬也成為深紅區一員。

游淑慧痛批，她知道人的心都是偏的，但陳時中的心偏到背後去了，疫情發生大家都揪心，但衛福部為什麼還有心思搞這些，衛福部做圖、做程式的人真辛苦。