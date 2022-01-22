台灣首任文化部長，卸任後回歸作家身份的龍應台，2017年移居台灣屏東潮州鎮，繼出版長篇小說《大武山下》後，首部圖文創作《走路──獨處的實踐》由時報文化出版， 24日起全台網路書店開始預購。

《走路──獨處的實踐》收錄龍應台18幅親手電腦繪圖，40則自然思索。龍應台表示自己是完全不會畫畫的人，她收到友人贈送的 iPad Pro開始自學繪畫軟體，一畫停不下來，沉迷其中，常從夜半畫到天明。

開始「走路」，龍應台是為了逃離被網路綁架。她透過走路練習獨處、享受獨處，本書中40篇觀察周遭環境與大自然共處，與土地連結與人互動的篇章；列出30件實踐獨處、找回自己的方法。她自許「做一件超過的事」，而這通常也是在獨處時與自己對話才能完成。

龍應台認為走路的時候，文學的眼睛可看見山的磅薄、雲的飄渺，看見荷葉上紅蜻蜓的翅膀透明、草地裡金龜子的驚紅駭綠、貓兒躍上窗口眼睛圓睜的閃電一瞬，她著迷地拍下，回家就畫。

新書《走路──獨處的實踐》封面選用龍應台的繪畫作品：東港溪畔，為了呈現圖文間的韻味，時報出版設計了兩款書封面：一為留白適合收藏的「精裝」；另一適合帶著走路的「平裝」。限量簽名精裝、精裝、平裝，三種不同版本同步於24日於全台網路書店開放預購，1月28日隆重出版。