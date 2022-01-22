港股上市的大陸地產商世茂集團近期加速變賣資產應對債務壓力。該公司21日晚間公告，以總價人民幣（下同）10.6億元，出售旗下全資附屬公司上海世茂置業發展全部股權，給具有上海國資背景的上海久事北外灘建設發展有限公司。

世茂集團21日股價收跌1.91％至6.16港元，半年來股價累計大跌64.6％。

新京報報導，公開資料顯示，上海世茂置業發展成立於2014年，主要從事房地產開發、營運及物業管理。截至2021年11月30日，該公司未經審核資產淨值約6.5億元。該公司持有一塊位於上海市黃浦路的土地，使用面積為4988.5平方公尺，可用於開發商業物業及辦公室。

世茂集團公告顯示，上海久事北外灘建設發展有限公司主要從事物業開發及營運，其為上海久事（集團）有限公司（簡稱上海久事）的全資附屬公司。由上海市國有資產監督管理委員會全資擁有的上海久事，主要從事營運大陸國有資產及投資政府專案。

公告指出，經參考上海世茂置業發展於2021年11月30日的未經審核帳面值計算，預期世茂集團將會變現出售收益約2.7億元。出售事項所得款項，目前擬由世茂集團將約90％用於降低負債、約10％用於其他一般企業用途。完成出售事項後，該集團將不再擁有上海世茂置業發展任何權益。