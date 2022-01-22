法務部22日再公布一波人事案，廉政署副署長侯寬仁接任法務部法醫研究所所長、廉政署主祕馮成升任副署長、主祕遺缺由台灣高檢署檢察官簡美慧接任，簡美慧將是首位女檢察官接任廉政署主祕，另廉政署北調組組長王以文則接任法務部參事兼部長室主任，台北地檢署檢察官林黛利調行政院外交國防法務處辦事，這波人事案於下周三(1月26日)交接。

法務部表示，新任參事兼部長室主任王以文，曾歷練桃園地檢署襄閱主任檢察官3年，並是首屆輪調上二審歷練之檢察官（三專生），也是首位輪調二審1年後自願提前回任一審擔任桃園地檢署檢察官，兼辦審查中心案件審查及分流業務，經驗傳承及協助抒解訟源，深獲基層檢察官肯定，足堪楷模。

後來派駐廉政署北調組組長一職，帶領廉政人員辦理貪瀆案件，成效斐然，例如前勞動部勞動基金局官員游迺文涉弊案，所以將借重其完備之行政資歷及豐富之辦案經驗，調任新職，將可扮演稱職之溝通協調角色，有助於法務部各項業務之推展。

另新任廉政署副署長馮成，曾擔任新北地檢署襄閱主任檢察官，亦曾任職警政署政風室主任，擔任廉政署主任祕書期間，分別兼任過廉政署中調組長及北調組長，對於聯繫及協助重大弊案偵辦，經驗充足，且處理行政事務與各機關協調暢通，溝通無礙，頗獲各級行政部門或司法警察機關信賴，讓廉政署各項業務推動順遂，適逢原廉政署副署長侯寬仁即將歸建，故調升馮成接任廉政署副署長。

至於原廉政署副署長侯寬仁歸建台高檢署檢察官後，有鑑於其曾擔任一、二審檢察官，對於重大死亡災難相關單位之整合及因應措施，亦具備相關專業及經驗，故將借調其擔任法醫研究所所長。

此外，廉政署新任主任秘書由台高檢署檢察官簡美慧升任，簡美慧目前借調行政院外交國防法務處辦事，協助行政院及法務部間業務之聯繫、傳達及分工協助，屢獲上級長官及各界好評，故將其調升派駐廉政署主祕。

至於台北地檢署檢察官林黛利則借調行政院外交國防法務處辦事，林黛利是美國西北大學法律學院碩士，亦係去年輪調二審檢察官3年期滿回任一審擔任公訴組檢察官，具有完備之一、二審實務經驗及豐富之學經歷，故將借重其法律長才接任新職。

這波人事案，併同先前法務部綜合規劃司、法制司、保護司新任司長、原綜規司長調升台高檢署主任檢察官調最高檢察署（訴訟組）辦事等人事案，均訂於1月26日完成報到、交接。