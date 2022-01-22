人氣網美「肝連妹」（周苗苗）是JKF女郎，素人時期在火鍋店上班美貌被拍下分享到臉書後爆紅，精緻臉蛋加上34E傲人身材，還獲得「台版三上悠亞」美名，她還將此寫在IG自介；日前肝蓮妹挺著上身放在體重計上秤重，看到誇張數字都不敢信，有網友更笑說，「真的要扶奶奶走路了」。
肝連妹憑藉著美艷外貌，和神似日本AV天后三上悠亞的韻味，在網路上擁有超高人氣，臉書和IG加起來近50萬粉絲，平時她也不吝嗇秀出火辣身材；20日肝連妹PO出一張「秤重」的照片，表示「這樣秤20公斤？難怪我走路都重心不穩！你信嗎？」
畫面中肝連妹穿著白色細肩帶上衣，超低胸設計雙球幾乎都快掉出來，而她秤的不是體重，居然是胸前雄偉的2顆，因為照片左右相反，體重計上雖然顯示50，真正的數字其實是20；肝連妹胸部太有份量，也讓眾人看了血脈賁張。
粉絲看到肝連妹的辣照，也紛紛激動盛讚，「身材太好了」、「我不信，除非讓我親手惦惦有多重」、「不對，是我們重心不穩」、「好過份、「我信啊，可以幫你扶著」、「這走路真的要扶奶奶才行了」、「又大又重」、「我忽然想當磅秤，我秤比較準」。
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