200台無人機在空中變化各式圖案，搭配冷光煙火秀，令現場觀眾看得驚呼連連。（張毓翎攝）

200台無人機在空中變化各式圖案，搭配冷光煙火秀，令現場觀眾看得驚呼連連。（張毓翎攝）

天空雖飄著細雨，會場周邊仍擠滿人潮。（張毓翎攝）

歷經1年沉澱，台南鹽水月津港燈節再度強勢回歸，22日開幕夜，首次引進無人機、無人船聯合展演，搭配人氣樂團「告五人」演出，以陸海空3個場域共同展演，天空雖飄著細雨，會場周邊仍擠滿人潮，只見200台無人機在空中變化各式圖案，搭配冷光煙火秀，令現場觀眾看得驚呼連連。

市府文化局表示，今年月津港燈節以「禮物」為策展主題，5大燈區集結70組藝術團隊的83組藝術作品，另永成戲院由國際知名日本藝術團隊「teamLab」，建構出專屬的沉浸式互動投影《彩繪水族館》作品，新闢的公18-4展區、車站燈區及徵件區的船屋，都是相當值得探訪的祕境點。

今天開幕啟燈儀式，由台南市長黃偉哲親自主持，議長郭信良及市議員李宗翰、趙昆原、蔡育輝、沈家鳳、張世賢、劉米山等皆到場共襄盛舉；黃偉哲說，今年燈節規模較以往增加近3倍，展期至2月28日，因應防疫需要，請大家落實實聯制、戴口罩等防疫措施，希望燈節辦得成功，大家也平平安安。