新北市消防局痛失英才。曾經是新北市消防局第一期TP訓成員，多年來擔任TP教官教官，服務於第二大隊裕民分隊的隊員莊繼如，今年1月9日，不幸因罹患急性白血病離世，讓新北市消防局痛失一名優秀教官，下午家屬在板橋殯儀館舉辦告別式，局長黃德清局長率各消防大隊長與科室主管前往靈堂致祭，表達最誠摯的哀悼與敬意。

新北市消防局裕民分隊隊員莊繼如今天在板橋殯儀館舉辦告別式，局長黃德清局長率各消防大隊長與科室主管前往靈堂致祭，表達最誠摯的哀悼與敬意。(新北市消防局提供)

莊繼如曾經是新北市消防局第一期TP訓成員，多年來擔任TP教官教官。(新北市消防局提供)

莊繼如自警專21期畢業就在新北服務，是新北市局第一期TP訓25名之一，一直致力於救護工作，擔任消防局TP教官，是新北消防局TP訓的重要推手，然而造化弄人，於109年卻診斷出急性白血病，於今年1月9日不幸離世。

莊繼如的妻子說：「治療期間，只要病情稍有好轉，他就一直問：『可不可以回去上班，跑救護？』」，聽了真的很鼻酸！

第二大隊裕民分隊隊員莊繼如於93年警專畢業(21期)，分發至新莊分隊，新莊分隊緊急救護案件數為第二大隊之首。在執行勤務中，莊員協助緊急傷病患就醫，同時看到患者健康出院，感到興趣及熱血。

新北市局96年辦理第一期高級救護技術員訓練時，共60名同仁報名參訓僅錄取25名，莊員便是其中脫穎而出佼佼者。在高級救護技術員結業後，莊員積極投入到院前緊急救護制度建立、教育訓練及相關競賽，對於後輩照護更是不留餘力。

然而造化弄人，莊員不幸於109年診斷罹患白血病，長時間與病魔抗戰，於今年1月9日凌晨3時不幸病逝台大醫院，享年38歲。消防局同仁得知相當震驚與難過，主動蒐集莊員消防生涯照片，製成影片懷念其點點滴滴。

黃德清表示，會持續竭盡所能地提供莊員遺眷關懷與協助，告慰在天之靈，也謝謝其一生對消防、救護工作的奉獻，也希望繼如一路好走，在另一個世界做個快樂的天使，不再有病痛!