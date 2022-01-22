臺灣企銀長期投入社會公益，為助銀髮長者溫馨過好年，臺企銀在歲末年終之際送暖至地方社區，贊助相關年禮經費，讓社區長輩們感受年節氛圍及社會溫暖，另持續贊助已成立之18家「銀髮樂齡學堂」據點，改善硬體設施及補助食材費，提升銀髮照護品質，不少企業客戶也透過捐款、物資與食材捐贈等方式挹注愛心，一年逾26萬人次受惠，為長者打造永續友善的社區環境。

秉持人道關懷精神、關注偏鄉學童教育，臺企銀每年捐助南豐、雙龍、多納及賽嘉國小等4間偏鄉國小營養早餐，去年共幫助約240位發育中的學童獲得營養補給，增進學習之專注力，照顧孩童健康發展。

為照顧臺灣農民，當農產品產銷遭受衝擊時，能適時給予關懷，臺企銀近一年來陸續採購約30公噸鳳梨及3000公斤芒果等農產品，近期再購買近12公噸的鳳梨釋迦，以行動力挺在地果農，並盼發揮其影響力，拋磚引玉，號召國人一同支持臺灣優質農產品。

在藝文及體育賽事推廣上，臺企銀去年於總行「意象大稻埕」藝文空間共舉辦5場個展，協助在地藝文及青年藝術家發展；另以贊助運動賽事的方式，提升國人運動風氣及培育優秀體育人才，包括贊助中華民國足球協會舉辦五人制足球聯賽、TLPGA台灣女子職業高爾夫協會「2021山溪地真善美元素營傳承賽」及縣市體育協會競技等多場賽事活動，為藝文體育推展盡一份心力。

臺企銀積極實踐企業社會責任，落實ESG永續發展，深入了解社會需求，未來將持續在社會公益、銀髮樂齡、學生教育、體育藝文等公益主軸上注入力量，幫助弱勢族群及團體，以行動回饋社會，也期望帶動更多企業共襄盛舉，將無數愛心匯聚成河，讓關懷社會的網絡能佈得更綿密，發揮最大效益。