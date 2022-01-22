網紅霏霏(沈玟)不僅擁有前凸後翹曼妙身材，還是個才女身兼作家身分，由於出身命理書生世家，讓她對神秘學、量子力學、能量、靈魂頗有研究，還被封為「最兇靈學女神」，在IG吸引4.2萬粉絲追蹤，日前她更在網紅黑男的頻道現身，再度掀起話題。

霏霏先前在黑男的影片中實測「『菸齡10年VS已痊癒確診者』誰憋氣比較久？」她也透露當時去美國打疫苗，「去年的時候去美國，到當地打第一劑疫苗沒多久就染疫」，她原先以為自己只是感冒，卻燒到全身發燙，「整個人很不舒服，那時候都還不知道自己染疫。」

據《三立新聞網》報導，霏霏當時前往美國，主要是想找姐姐度過情傷，也順便打第一劑莫德納疫苗，沒想到竟先確診，「很不舒服當時就一直想咳，連呼吸走路都會很痛，全身燒到無力，從早到晚都在燒，流鼻涕，連吸一口氣都覺得不舒服。」

霏霏透露第二、第三天時她開始呼吸不順，感受到窒息感，就像要溺斃一樣，「然後你只要一吸那口氣，胸口就會覺得很痛。」直到一個月後才復原，所幸回台檢查肺部沒有纖維化，她也利用冥想的方式讓身心靈慢慢修復，肺活量甚至比戒菸10年的黑男還好。