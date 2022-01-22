中山分局本月已查獲40起酒駕案件。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警中山分局日前晚間在松江路執行酒測勤務時，查獲一名陳姓男子酒後駕車，酒測值達0.26，陳男辯稱，剛與弟弟一起到新北市三重吃完薑母鴨，是因為湯內加了米酒，酒測值才會超標，但警方仍將他依公共危險罪嫌移送法辦，同車的弟弟也因為沒有勸阻哥哥不得酒駕，同時遭警方取締告發。

中山分局表示，本月已取締酒後駕車40件，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，如用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；如肇事或酒測值達0.25以上，更可能涉及刑法第185-3條規定，面臨2年以下有期徒刑，另外，同車年滿18歲以上乘客，將一併處罰600至3000元罰鍰。

警方提醒民眾，農曆年節將至，飲宴餐敘後切勿酒後駕車，可善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將被連坐受罰。

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