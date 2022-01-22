台中年度十大豪宅榜最新出爐，即將完工落成的「聯聚瑞和大廈」登上榜首。(盧金足攝）

建築予人的價值感遠遠大於價格，成為最保值的豪宅品牌！台中年度十大豪宅榜最新出爐，即將完工落成的「聯聚瑞和大廈」以均價71.4萬元登上榜首，其中42樓每坪單價84.5萬元，突破七期毛胚屋單價紀錄。

最新一期實價登錄揭露，台中豪宅交易，五大豪宅社區排行榜「聯聚信義」為毛胚屋，成屋時間最長，仍連年蟬聯排行榜。排行榜名單皆位於七期新市政中心，顯見七期仍是中部企業家與豪宅客的首選地區。

台中豪宅交易排行榜中，屋齡逾13年的「聯聚信義」以毛胚每坪71.5萬的成交紀錄上榜。依台灣房屋彙整實價資料顯示，台中2021年前五大豪宅社區，「聯聚信義」為毛胚屋，成屋時間最長，仍連年蟬聯排行榜。

「豪宅一哥」聯聚建設案少質精，過去平均每2年才推一案，創辦27年以來，累計14案皆位於七期重劃區，且向來只精選指標地段。

「聯聚信義大廈」連年蟬聯排行榜，除地段優勢外，均質坪數加上聯聚一貫細膩打造有文化氣息作品及友善市民的態度，「聯聚信義大廈」即使已經落成13年，仍能受到高資產族青睞，展現聯聚品牌力。

「聯聚瑞和大廈」是繼聯聚信義後再一里程碑之作，正對30000平方公尺的秋紅谷生態公園，視野開闊四季皆有不同風景，總樓高達172.8公尺，居中部住宅之冠。產品規劃為雙併165、330坪，隨著七期土地愈來愈難取得，大坪數毛胚規劃將絕版，戶數均值單純加上地段優勢，將於2月落成完工的「聯聚瑞和大廈」，可預期將再創台中豪宅市場紀錄。

聯聚旗下「聯聚中雍大廈」被譽「全台最美商辦」，同時也是台北市以外、身價最高的頂級商辦產品，獲企業主青睞。入駐「聯聚中雍」企業主，大多因認同其核心理念而入住，自然而然地達到聚集效應。聯聚中雍大廈與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，聯聚替企業主精算出「最舒適辦公環境」，而認同此協議的入駐企業，不僅需要具備相應的經濟實力，對企業文化與員工福利的重視可想而知。

「經典建築語彙融入聯聚特有的美學觀點，夜晚燈光計劃引人矚目，每案皆成為台中地標」，聯聚建設表示，聯聚長期累積客戶口碑與品牌聲量，首要原因是對地段要求極高。聯聚建設強調，嚴選七期新市政中心精華地段，具長遠發展價值的區域位置，加上獨特觀點的建築設計，累積不少追隨者。