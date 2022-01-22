中華女足一行38人以最高防疫規格出征印度參加亞洲盃，豈料入境後主辦單位先後安排的兩位隨隊接待人員，後來竟都確診新冠病毒，也使中華隊在第一比賽日結束後的PCR檢測中，有兩名曾接觸地陪的職員呈陽性反應。所幸一人無症狀、一人輕症，球員、教練團則全員陰性，明晚能以完整陣容對決地主印度。

中華女足在13日抵達印度後就接受PCR檢測，於檢測結果出爐前，全隊都在飯店房間內自主隔離，最後全為陰性，15、18日的兩次PCR檢測也全團過關。未料中華隊如此小心，大會配發的隨隊人員卻都染疫，讓與其接觸的職員不幸確診。

參賽隊伍入境後，幾乎大小事務都需要地陪人員協助，怎知遇到這次的狀況，中華足協只好向大會表示不用地陪隨行，有事透過線上會議每天對行程就好，前往球場的時候，地陪人員自己搭小車即可，不要上球隊巴士，以免更多成員遭到傳染。

事實上本屆亞洲盃踢完首輪預賽，12支球隊即有6隊因入境後的確診，發生球員遭隔離無法出賽的情況，比如效力於英超兵工廠女足的日本好手岩渕真奈，就是從英國搭機飛往印度後，於入境時被驗出陽性反應，讓大和撫子少了一員大將。

對於各隊疫情發燒，亞足聯則堅持辦完本屆亞洲盃，只要各隊還有13名球員以上球員能夠健康出賽，比賽就會繼續。如何避免確診影響戰力，成了場上實力外的另一種對決。

足協強調會繼續執行在落地以後球員與職員的用餐分流、落實座位間隔避免不必要的互動的策略，將疫情影響控制到最低，並會透過隊醫向球員們進行現況說明與防疫策略提示，讓球員們了解目前的狀況，保持資訊的透明與溝通，讓球員們可以更專心準備接下來的賽事。