桃園亞旭電腦移工群聚案大爆發，21日晚間新增60名例確診，至今共累計70例，其中大多數為移工，僅少部分為台灣本地員工，但移工上周日才在台北市舉辦大遊行，600人聚集街頭照片曝光，嚇得勞團緊急清查。

Omicron傳播鏈不斷擴散，由桃園機場清潔員群聚開始，傳至中壢聯邦銀行，接著傳至西堤，再由西堤不斷擴大，2名女移工未掃實聯制，加上語言不通看不懂新聞，發病時也沒有警覺，就這樣在工廠「悶燒」一周以上，加上員工都睡大通鋪，導致疫情加劇，已有70人確診。

台灣移工聯盟發起「我要自由轉換」移工大遊行，參與移工高舉標語表達想要自由轉換雇主的訴求。（陳君瑋攝）

台灣移工聯盟發起「我要自由轉換」移工大遊行，遊行最後，移工進入在勞動部門口架起的竹柵欄，象徵自由轉換雇主權益遭剝奪。（陳君瑋攝）。

由於台灣移工聯盟在上周日才在北市發起大遊行，並曾停留在民進黨中央大樓門口與勞動部大門口抗議，雖然移工們全程都有配戴口罩，但染疫移工有無參與，是否會成為北市防疫破口成為矚目焦點，勞工團體對此也緊急展開清查。

台灣移工聯盟在16日發起「我要自由轉換」移工大遊行，指台灣引進移工30年，至今在台移工約70萬人，但受限無法「自由轉換雇主」之規定，法令除奪走移工基本權利，更形如同「當代奴工」。參與遊行的移工高舉標語表達想要自由轉換雇主的訴求。

移工大遊行的代表表示，台灣政府已經政黨輪替了三次，這個陳舊不合時宜的規定，至今仍禁錮著藍領移工，要求政府能廢除「就業服務法」53條第4項規定，將「轉換雇主或工作」的權利還給移工。