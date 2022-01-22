國際新冠疫情延燒，近期大量境外移入也間接導致本土案例的出現，中央流行疫情揮中心開放18歲以上接種第三劑疫苗，也因此出現搶打人潮；針對疫苗庫存，指揮官陳時中表示「一定夠」。不過，前民進黨立委郭正亮指出，陳時中說疫苗一定夠，不知道是打到幾月算夠？如果跳票，會得罪很多人，尤其陳時中想參選台北市長，若說話不算話，會得罪台北市民。

郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示BNT昨天又來99萬，陳時中說最近還有一批莫德納，不知來多少。阿中說一定夠，但不知道他的意思指的是什麼，不知打到幾月算夠？要打第三針的有6、7百萬人，這些人都可以打得到嗎？

郭正亮擔心，到最後恐怕會出現BNT、莫德納用完，只剩下高端的情況。若到四、五月時只剩下高端，就和陳時中的承諾不一樣，「阿中部長要想清楚，你是要選市長的人，跳票會得罪很多人」。

郭正亮分析，想要打莫德納和BNT的是大多數，打高端的是很少數，不能得罪這些人，說話要算話，這牽動他得罪台北市民和台灣的很多人。同台的資深媒體人黃揚明則說，把台北市前兩劑都打高端的統計一下，就知道陳時中基本支持率有多少。

此外，國內今天暴增82例本土個案，面對即將到來的農曆春節，不少民眾擔憂年前恐怕會升三級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，如果是廣泛多點的社區群聚，就不得不升級，但現在都是可追溯的感染源引發群聚，是否升級還需要觀察。