2022台北市長選舉最新民調曝光，《TVBS》20日公布台北市長選舉最新民調，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%，另外12%未決定。對此，前民進黨立委郭正亮分析，民進黨可能會先攻台北市長柯文哲，將其打成藍營，並維持住台北市副市長黃珊珊的民調，讓棄保操作不至於發生。

左起依序為衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。(合成圖/資料照)

郭正亮21日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中談及台北市長選戰，主持人詢問郭正亮「綠營現在攻黃珊珊，是否代表她個人特色不夠突出？讓大家沒有一定要支持他的理由？」郭正亮直言，她現在民調高，是因為綠營還沒有正式表態參選，候選人是誰也不明朗，等明朗後，民進黨支持者一定會強勢表態，過去台北市長選舉民進黨正常情況下最低都有35%的得票率，有這樣的得票率也是很自然的，而民進黨現在兵強馬壯，現在就是看候選人是誰，如果是戰將，是有可能還會往上衝的。

因此，民進黨當然會想，要怎麼讓蔣萬安民調低於40%，而唯一的方法就是把黃珊珊民調弄大。而民進黨首先就會先攻柯文哲，等形成對決局面也打了一段時間後，會有越來越多親綠或中間選民的人，會認為柯文哲是藍的。第二，就是讓黃珊珊想辦法分更多蔣萬安的票，而這種打法，在過去1994年的陳水扁競選台北市長選舉也有過，即不能讓第三方太弱，弱到低於10%被棄保，藉操作手段來平均化選票。總結來說，民進黨的策略就是無論如何都要黃珊珊身強體壯。