一名男網友在網路上分享朋友的故事，稱友人妻子已40歲，夫妻倆努力6年一直無法受孕，他便勸友人趕快離婚，因為女方已經毫無價值，但友人不接受這說法，好奇網友怎麼看。結果文章曝光後，網友同樣不挺原PO的說法。

男網友在爆料公社App匿名公社發文，透露42歲的朋友與40歲妻子嘗試「做人」6年都失敗，讓朋友傷透腦筋，而他看不下去就勸朋友離婚，因為「人本來就該現實一點，她不能為你生小孩，你還留著幹嘛？對方沒辦法提供出價值，你就應該快點換掉。」

原PO表示，友人聽聞之後指責他太現實，但他認為這世界本就現實，人與人交往就是互相提供價值，如果其中一方無法繼續那就該閃人，還提出友人若離婚對雙方都好，男方可以去尋找年紀輕、較易受孕的伴侶，女方則尋覓能接受無子的另一半。

未料，文章曝光後，看了文章的網友留言痛罵，「超怪的思維」、「這叫自私。換成是你不能生被離婚你自己感覺怎樣」、「好可怕的價值觀喔」、「正當理由懷疑你跟他老婆有一腿」；也有網友建議原PO不要插手別人的婚姻，以免事後倒過來被埋怨。