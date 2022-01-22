投資臺灣事務所22日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添7家中小企業擴大投資47億元，包括金威生物科技、格安德工業、銘榮元新能源、常琪鋁業、詠基工業、豐麟企業及立盈環保科技。目前「中小企業加速投資行動方案」已通過775家中小企業投資約3313億元，帶來29296個本國就業機會。

截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1170家企業投資約1兆6469億元，預估創造13萬110個本國就業機會，後續尚有6家企業排隊待審。

金威生物科技為新創公司投身於環保事業，以處理屠宰場下腳料、農業廢棄物為主要營業項目，將廢棄物再製成固態有機肥料及液體胺基酸肥料。現規劃招募本國員工40名，投入逾2億元在臺南市學甲區興建廠房，導入機械式自動翻堆發酵系統、卸料倉自動感測開關門與除臭噴霧系統，整廠規劃採密閉式100%循環農業再生，達成零棄置、零污染循環利用的最高境界。

格安德工業為專業防護用品之製造商，主要產品有醫療平面口罩、立體口罩、TN99和TN95防塵口罩、柳葉(KF94)口罩、客製化口罩、活性碳口罩等眾多類型口罩，格安德工業股份有限公司也是口罩國家隊成員之一，主要通路含全國藥局、批發商、多家企業等。由於全球疫情嚴峻尚未明朗，口罩為重要防護配備，為此規劃擴大產能，將投入逾4億元在臺南市學甲區新建二廠，導入智慧化機器設備，將現有機台升級，並投入新設備研發及新品口罩實驗，期望與時俱進市場需求，也為在地創造35個以上就業機會。

銘榮元實業股份有限公司於2021年成立「銘榮元新能源股份有限公司」，聚焦於離岸風電水下基礎生產，並與歐洲大廠比利時商Smulders技術合作，引進歐洲20幾年來水下基礎製造經驗，讓銘榮元新能源的製造產能及技術水準可以符合國內需求及滿足亞洲未來離岸風電市場。將在高雄港建造水下基礎及綠能設備研發、生產及儲存基地，整體投入金額近臺幣30億元。在我國能源轉型關鍵時刻，滿足國內綠能市場需求，並中長期布局海外市場。