台灣確診病例多點爆發，許多企業為了防疫紛紛宣布取消尾牙。有網友稱公司原定下周舉辦尾牙，但受疫情影響，臨時取消尾牙，原本對補償不抱任何期待，沒想到公司竟豪發給每位員工8000元，羨煞眾網友，「根本爽賺，羨慕」、「超讚的啦」、「我們公司才800」。

1名網友在PTT八卦板發文，指公司本來下周要舉辦尾牙，但確診病例越來越多，眼見疫情嚴峻，公司為防疫考量臨時宣布取消尾牙；原PO起初見尾牙地點不是什麼高級餐廳，頂多聽老闆講講話，即便有抽獎，獎項頂多約2千至5千元左右。

然而公司的「補償方式」卻非常大氣，每位員工普發8千元，原PO好奇詢問「這樣拿8000元算划算吧？」。

貼文一出後，一票網友超級羨慕，「還不錯欸」、 「根本爽賺，羨慕」、 「超棒，體恤員工」、 「賺爛了」、 「抽獎又不一定中，像這種直接給現金8000才爽」、 「絕對划算，還不用群聚，賺爛了」、 「不用賣笑又有錢拿，爽啦」、 「不用加班應酬，又能領加班費8000，超爽的」、「超讚的啦」。

不少網友分享自己公司的補償措施悲嘆，「我連尾牙都沒的吃」、「我們少一個0」、「我們公司沒尾牙也沒抽獎更沒紅包，爛公司」、「划算，我只抽到2000」、「我也是上市公司，取消才發1000」、「我們才3000」、「本公司600」、「我們公司才800」。