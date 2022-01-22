為因應今指揮中心針對即將到來的春節假期活動的防疫指引，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨也呼籲全黨從政同志，無論是本黨黨公職及擬參選人，皆應配合指揮中心的防疫指引，做好防疫工作，維持社交距離。

蔡英文總統日前已宣布取消過年的廟宇參拜和發放紅包行程；民進黨呼籲還未完成疫苗接種者，儘速施打疫苗，已完成第二劑的，時間到就去施打第三劑，加強保護力。

謝佩芬表示，更重要的是，配合指揮中心做好實聯制、戴口罩、勤洗手等防疫措施。希望大家面對此次疫情，應戒慎勿恐慌，團結守住疫情過好年。