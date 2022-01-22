由芬格國際股份有限公司代理發行的西方繪本風高福利放置卡牌RPG手遊《聖樹喚歌》，今（22）日雙平台正式上線，並同步公開代言人「安心亞」賽博朋克風的劇情影片，玩家將會一起見證「安心亞」與平行世界女武神之間的命運交織，展開一段穿越奇遇故事。

真福利高爆率 首日即送220連抽

本作是一款西方繪本風高福利放置卡牌RPG手遊，玩家將在童話繪本世界中體驗熱血冒險，收集養成各界英雄拯救神聖的世界之樹。玩法上顛覆傳統卡牌戰鬥方式，融合了雙策略體系即時卡牌戰鬥的方式，使玩法更具多樣性，所有英雄「無廢卡」，資源皆可返還。超高金卡爆率讓玩家輕鬆躺贏。官方表示，今日上市可免費領取220連抽，讓玩家擁有超級歐皇的體驗。

首日即送220免費抽

雙策略卡牌戰鬥機制 輕鬆搭配強大陣容

6V6的經典戰鬥模式，自由調整站位加上自動戰鬥模式，隨機釋放英雄大招，讓玩家解放雙手，輕鬆放置。以搭配陣營為主，巧妙利用陣營相剋，英雄之間的羈絆、站位調整等隊伍組合玩法，大大提升了遊戲的策略性與可玩性。多變的策略搭配加上高福利加持，不再是過去課金才能是強者的套路，平民玩家也能擁有極致遊戲體驗。來《聖樹喚歌》打造最強的隊伍，與其他玩家一決高下！

雙策略卡牌戰鬥機制

主打英雄「貝羅妮卡」特別PV首次公開

為慶祝上線時間正式公佈，官方也首次釋出遊戲內人氣主打英雄－異星來客．戰爭女神．「貝羅妮卡」的特別PV，而女武神活動也將同步在今日開放！異界的冒險者們應召而來，在熱血的冒險之旅中，體驗戰爭的救贖和希望。運籌帷幄，決勝千里。快和異界的戰爭女神並肩作戰，一起拯救神聖的世界之樹。

主打英雄「貝羅妮卡」特別PV

代言人「安心亞」宣傳影片正式曝光

影片中，「安心亞」飾演被惡人追逐的貴族，與金髮碧眼的帥氣「亞瑟王」一同演繹一場英雄穿越拯救美人的故事。穿著一襲黑色低胸長裙，披著半透明黑紗披肩的她，造型性感又神秘，與平日大膽自信的印象不同，本次影片拍攝中，「安心亞」呈現出更加惹人憐愛的形象，甜美可人與性感優雅兼備，讓「安心亞」展現出完全不同的風情。

代言人「安心亞」宣傳影片

代言人「安心亞」宣傳影片正式曝光

影片中，「安心亞」飾演被惡人追逐的貴族，與金髮碧眼的帥氣「亞瑟王」一同演繹一場英雄穿越拯救美人的故事。穿著一襲黑色低胸長裙，披著半透明黑紗披肩的她，造型性感又神秘，與平日大膽自信的印象不同，本次影片拍攝中，「安心亞」呈現出更加惹人憐愛的形象，甜美可人與性感優雅兼備，讓「安心亞」展現出完全不同的風情。

更多詳細諮詢，敬請追蹤《聖樹喚歌》官方網站。還有多重福利大抽獎，豪華好禮送不停。