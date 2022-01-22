大陸多地日前發文，支持地方法人銀行設立理財公司。初步統計，目前已有20家中小銀行申請設立理財公司。除了獨立設立理財公司以外，中小銀行理財業務的發展路徑可能走向多元化。對於理財規模較小的中小銀行而言，未來可能以聯合方式取得理財公司牌照，發展理財代銷也是重要發展路徑。

中國證券報報導，大陸多地支持設立理財公司。其中，河南省18日指出，推動中原銀行、鄭州銀行、中原農險等地方金融機構，發起設立銀行理財子公司和保險資產管理公司，鼓勵銀行及銀行理財子公司依法、依規與符合條件的證券基金經營機構和創業投資基金、政府出資產業投資基金合作。

值得注意的是，大陸地方中小銀行已掀起申請設立理財子公司的熱潮。2021年12月，貴陽銀行公告，該行董事會同意公司設立全資子公司貴銀理財，註冊資本為人民幣（下同）10億元。2021年10月，西安銀行公告，擬出資不超過10億元設立西銀理財。