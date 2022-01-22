知名coser兼網紅咪妃(Julia)外型亮眼、性格直率，擁有大批粉絲，今（22日）她無預警宣布結婚消息，還在影片中大方回答網友問題，更娓娓道來和老公的相識過程，透露對方陪伴她度過憂鬱症低潮期，超甜蜜的互動讓網友紛紛獻上祝福，為咪妃感到開心。

咪妃日前突然在YT頻道上傳一段影片，宣布自己已經結婚的喜訊，「你沒有聽錯，今天就是要來跟大家分享這個好消息，沒錯，我結婚了！但是因為疫情的關係，這件事就一直默默地、默默地，我對這件事情蠻低調的，對方不是KOL，他就是一般的人。」

咪妃坦言，老公很習慣自己隨時都在拍片，兩人卻從來沒有一起拍過，原本想要幫老公的臉後製打馬賽克，但老公大方認為不需要，她也透露兩人第一次見面是在拍廣告時，當時對方染著一頭綠色頭髮，「我覺得這個人就是怪怪，講話就是跳來跳去，沒啥邏輯，覺得這個人合作完就不要聯繫的那種。」

咪妃坦言自己被傷得很深。（圖／翻攝自咪妃YouTube）

咪妃也提到當時自己因為在感情中受傷得很深，因此罹患憂鬱症，「我相信世界上所有女生，遇到這樣的事情都會覺得很崩潰，會極度的懷疑自我的價值」，事後她也親自解釋，過去就是過去了，她的前男友和大家都一樣，差別只是對方是公眾人物，有開心的地方，也有不好的地方，「所以大方一點，就過去了。」並表示自己現在真的幸福又快樂。