今年學測國寫有兩題，一題是討論樂齡議題，另一題則是要考生以「當我打開課本」為題進行發揮。全國教師會表示「國寫命題用心，取材現實，貼近生活，呼應學習」。

全教會指出，第一題以關懷老人生活出發，分析中外策略差異，同時檢測學生對於老人議題的觀察與想法；第二題則取材自2009年台積電文學獎新詩組優勝作品，題目靈活卻不艱難，學生檢視所學，可反思也可奔騰，也提供老師從另一視角覺察學生想法。

全國高級中等學校教育產業工會則說，第一大題探討高齡化社會議題，要學生寫出對年長者的觀察、關注與關懷，以出遊為主題，進入到生活場域，落實照顧年長者的生理與情感。此題與高三應屆考生當年參加國中會考作文題目「青銀共居」相互呼應，所以學生應不難發揮。

第二大題要考生以「當我打開課本」進行寫作，全中教表示，本題作答應聚焦於敘述一個學科中課本的內容，拉出學習的感受和歷程，進而延伸連結到個人的生活體會。不過學生在答題過程中，若流於泛論學習過程中的各種課程和內容，而忽略題目要求「敘述任一學科課本對你的意義」，則偏離題目要求，不易高分。