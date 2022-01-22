高科大旗津校區22日下午2時起，已展開全面消毒工作。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

高科大旗津校區調查確診學生兩周來的接觸對象。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

高科大確診學生(案18309)足跡。(圖／高雄市政府提供)

高雄港群聚事件擴大，今天(22日)再增加14名確診案例，其中一名個案為高雄科技大學旗津校區學生(案18309)，曾在5天內3度往返台北、高雄，由於感染源不明，衛生局緊急匡列師生200多人通知篩檢，但其中100多人早已返鄉，離開高雄。

高科大指出，該名學生回家後在1月15日出現身體不適，在接獲確診通報後，校方第一時間即指示行政團隊全力配合高雄市政府做後續處理。在22日下午2時起，配合市府衛生局指揮，將匡列人員統一於本校旗津校區進行快篩和PCR採檢，並安排本校宿舍採一人一室進行14日集中檢疫觀察。

據了解，由於高科大學期已經結束，因此匡列的200多人中，已有100多人先行返鄉，離開高雄。高科大表示，已提供完整聯繫名單，由高雄市政府通報各縣市政府，並由各縣市政府聯繫被匡列人員。該校也啟動追蹤關懷，持續關注學生健康。

目前，高科大旗津校區22日下午2時起，已展開全面消毒工作。針對將入住本校宿舍集中檢疫人員，該校也全力協助住宿上的生活需求。

對於家長反映將學生召回學校集中檢疫觀察是否妥當，在返回途中是否增加染疫風險等疑慮，高科大說，依傳染病防治法相關規定，須配合高雄市政府指揮，但也會持續與市府溝通，讓經篩檢陰性正常的學生，能否返回自己住家，進行居家自主健康管理，也減低家長的擔憂。