本土疫情升溫，今（22日）本土病例暴增82例，大多和亞旭電腦桃園廠群聚和高雄港相關。由於不斷傳出確診病例。有網友見疫情嚴峻要取消飯店、餐廳訂位，豈料打電話過去卻被業者以「政府沒公告可以退」，兩、三萬的訂金拿不回來，讓他十分崩潰。底下也有網友遭遇同樣情況，「我也遇到這個問題，也是說一切按指揮中心規定」、「問陳時中啊」。

1名網友在PTT八卦板發文，原本計畫過年要和整個家族去中南部遊玩，但在看到確診病例暴增82例後，因家族年長者較多，安全上的考量下，家中長輩希望他去向飯店和餐廳業者取消訂位。

原PO續指，致電後被業者以「政府沒公告可以退」為由拒絕退款，但家中的長輩也堅持不去，當初付約莫兩、三萬的全額訂金，如今可能什麼都拿不回來，讓他焦慮萬分，「我真的快崩潰，請問現在該怎辦」。

貼文一出後，底下留言紛紛回應，「跟業者商量延期吧，過一陣子再去」、「就跟他們說，無法退 繼續去玩啊」、「摸摸鼻子吞啦」、「我也遇到這個問題，也是說一切按指揮中心規定」、「摸摸鼻子認了阿，不然全家確診有比較爽嗎」、「認賠」、「問陳時中啊」、「取消扣訂金有什麼問題」、「延期是比較好的選擇」。