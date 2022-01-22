美國外交關係委員會（CFR）盤點30個國際間潛在或正在進行的暴力衝突，隨著大陸、伊朗、烏克蘭和俄羅斯關係日益緊張，全球糧食供應短缺、通膨惡化、高碳排將人類推向極端氣候、政治局勢動盪等等，歸納出今年度（2022）拜登政府眼前正面臨幾起人道主義和難民危機。
CFR自2008年展開調查行動，首次將恐怖組織對美國大規模襲擊視為優先事項。報告指出，2021年最大的威脅莫過於朝鮮半島核問題；以及美國關鍵基礎建設遭受破壞性攻擊可能仍為2022年帶來巨大隱憂。
該調查報告列舉十項歸類「高風險」的國際危機，依其發生「可能性」及「影響程度」分成兩類:
(一)可能性: 高；影響: 中
◎ 塔利班掌權後，嚴重糧食短缺、政局不穩定以及外援助力減少，大量阿富汗難民外流尋求庇護。
◎ 海地境內政治動盪、公共安全不斷惡化以致難民激增外流，人道主義危機嚴重。
◎ 黎巴嫩歷經首都大爆炸，政府面臨貪汙腐敗，加上通貨膨脹、偷竊、政治鬥爭、武裝勢力割據，國家混亂形同廢墟。
◎ 石油國家委內瑞拉長年惡性通膨難解，持續惡化的經濟危機，貧窮以致溫飽都成了問題，人民爭相移民美國。
(一)可能性: 中；影響: 高
◎ 中國大陸日益加劇對台灣的施壓，各國被迫在中美之間勢力競相拉扯下選邊站。
◎ 伊朗正積極重啟2015年制定的《伊朗核協議》，此舉將直接對周邊地區造成威脅，連帶可能波及美國，更讓外界揣測這將是一樁計畫性攻擊。
◎ 墨西哥毒梟犯罪組織猖獗，近期又傳出國外記者在美墨邊境遇害，武裝攻擊頻傳，使得人民傷亡慘重、政治腐敗，尋求庇護的難民激增。
◎ 今年初，北韓緊鑼密鼓的進行導彈試驗，截至目前已發射了4枚彈道導彈，此舉暗示著恢復遠程彈道導彈試驗和重啟核武試驗，將為朝鮮半島帶來新危機。
◎ 2014年俄羅斯與烏克蘭爆發克里米亞戰爭，此後兩國紛爭成了長懸未決的問題。近期俄羅斯部署在烏克蘭邊界部隊增加，入侵擔憂加劇，緊張情勢升至高點。
◎ 美國關鍵基礎設施面臨破壞性的網絡攻擊。
CFR研究員斯塔勒(Paul B. Stares)指出，「從人道主義危機到國與國之間潛在勢力對峙，拜登政府將在今年(2022)面臨一連串棘手的外交挑戰。如何在『急迫性』而又不忽略『重要性』之間取得平衡，除了需要好好思考以外，同樣也是相當艱難的選擇。」
根據美國「福斯新聞」(Fox News)報導，自去年(2021)拜登下令撤回所有駐阿富汗美軍，塔利班重新掌權阿富汗，美國前安部（DHS）部長約翰遜(Jeh Johnson)表示:「阿富汗的問題就在這裡，而且將繼續存在。」更進一步提到，關於塔利班接管後阿富汗女權大倒退，「從美國的角度來看，情況並不樂觀，極端組織塔利班領導的新政府並不像當初承諾的一樣溫和，而是在模仿舊政府的統治方式來煽動恐怖主義。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。