美國外交關係委員會（CFR）盤點30個國際間潛在或正在進行的暴力衝突，隨著大陸、伊朗、烏克蘭和俄羅斯關係日益緊張，全球糧食供應短缺、通膨惡化、高碳排將人類推向極端氣候、政治局勢動盪等等，歸納出今年度（2022）拜登政府眼前正面臨幾起人道主義和難民危機。

CFR自2008年展開調查行動，首次將恐怖組織對美國大規模襲擊視為優先事項。報告指出，2021年最大的威脅莫過於朝鮮半島核問題；以及美國關鍵基礎建設遭受破壞性攻擊可能仍為2022年帶來巨大隱憂。

該調查報告列舉十項歸類「高風險」的國際危機，依其發生「可能性」及「影響程度」分成兩類:

(一)可能性: 高；影響: 中

◎ 塔利班掌權後，嚴重糧食短缺、政局不穩定以及外援助力減少，大量阿富汗難民外流尋求庇護。

◎ 海地境內政治動盪、公共安全不斷惡化以致難民激增外流，人道主義危機嚴重。

◎ 黎巴嫩歷經首都大爆炸，政府面臨貪汙腐敗，加上通貨膨脹、偷竊、政治鬥爭、武裝勢力割據，國家混亂形同廢墟。

◎ 石油國家委內瑞拉長年惡性通膨難解，持續惡化的經濟危機，貧窮以致溫飽都成了問題，人民爭相移民美國。

(一)可能性: 中；影響: 高

◎ 中國大陸日益加劇對台灣的施壓，各國被迫在中美之間勢力競相拉扯下選邊站。

◎ 伊朗正積極重啟2015年制定的《伊朗核協議》，此舉將直接對周邊地區造成威脅，連帶可能波及美國，更讓外界揣測這將是一樁計畫性攻擊。

◎ 墨西哥毒梟犯罪組織猖獗，近期又傳出國外記者在美墨邊境遇害，武裝攻擊頻傳，使得人民傷亡慘重、政治腐敗，尋求庇護的難民激增。

◎ 今年初，北韓緊鑼密鼓的進行導彈試驗，截至目前已發射了4枚彈道導彈，此舉暗示著恢復遠程彈道導彈試驗和重啟核武試驗，將為朝鮮半島帶來新危機。

◎ 2014年俄羅斯與烏克蘭爆發克里米亞戰爭，此後兩國紛爭成了長懸未決的問題。近期俄羅斯部署在烏克蘭邊界部隊增加，入侵擔憂加劇，緊張情勢升至高點。

◎ 美國關鍵基礎設施面臨破壞性的網絡攻擊。

Every year, we ask experts which conflicts could arise or worsen in the coming year. Humanitarian and refugee crises in Afghanistan, Haiti, Lebanon, and Venezuela ranked as some of the top concerns. https://t.co/x9k8vtPi5p — Council on Foreign Relations (@CFR_org) January 10, 2022

CFR研究員斯塔勒(Paul B. Stares)指出，「從人道主義危機到國與國之間潛在勢力對峙，拜登政府將在今年(2022)面臨一連串棘手的外交挑戰。如何在『急迫性』而又不忽略『重要性』之間取得平衡，除了需要好好思考以外，同樣也是相當艱難的選擇。」

根據美國「福斯新聞」(Fox News)報導，自去年(2021)拜登下令撤回所有駐阿富汗美軍，塔利班重新掌權阿富汗，美國前安部（DHS）部長約翰遜(Jeh Johnson)表示:「阿富汗的問題就在這裡，而且將繼續存在。」更進一步提到，關於塔利班接管後阿富汗女權大倒退，「從美國的角度來看，情況並不樂觀，極端組織塔利班領導的新政府並不像當初承諾的一樣溫和，而是在模仿舊政府的統治方式來煽動恐怖主義。」