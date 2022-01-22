大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚8年，育有一女Rhea，婚後生活幸福甜蜜，近日她產後復出的作品之一《完美伴侶》在大陸熱播，又讓網友再次看到她的精湛演技，而她近來也頻跑宣傳，近日她接受《橘子辣坊》的專訪，談到老公趙又廷，臉上滿是寵溺，粉絲瞬間被閃瞎，「又見證了愛情」。

高圓圓近日回答了《橘子辣坊》最狠的30個問題，談到她常在微博替老公趙又廷宣傳新戲，她也表示趙又廷做為一個演員，有很多讓她敬佩的地方，「他的專業度、投入程度，還有他有的作品也是我覺得非常好的作品」，所以她希望讓更多人看到。

至於被問到愛情和婚姻裡有無出現倦怠期，高圓圓也表示「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，她也說到自己的理想婚姻階段，就是平凡平淡過日子。

而高圓圓被追問能不能分享和趙又廷最甜的事，她也相當保密，表示當然不能和大家說，僅說道和趙又廷彼此間對工作的珍視和支持吧，譬如這部戲(完美伴侶)，從拿到劇本開始，趙又廷都會幫她對詞，用行動支持她。

高圓圓也說從認識趙又廷到現在，他都沒有太大改變，一直都很平穩，這也讓她心裡很踏實、很有安全感。而她也被問到會不會受不了趙又廷的強迫症，她眼神逐漸變溫柔，「他可能本身就是一個對生活沒有多要求的人，所以他偶爾說出來一個，你還覺得蠻可愛的」，臉上滿是寵溺表情，她也說沒和閨密吐槽過老公，讓網友都被甜到，直呼「好温柔的圓圓」、「對Mark的怨念又變多了」、「女神太美了」。