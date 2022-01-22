根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新政黨民調，在年輕人的部分，民進黨在20到29歲的好感度居然有46.3%，國民黨卻只有15.9%。媒體人吳子嘉驚訝表示，兩黨居然差距達30趴。

吳子嘉分析說，從2008年開始到現在為止，在選舉上有一個基本原則，就是「得年輕人者得天下」。民進黨做得那麼爛，又有林秉樞事件等等，民進黨在20到29歲年輕人的好感度居然有46.3%，國民黨卻只有15.9%。兩黨的好感度差距30趴，至於30到39歲的好感度，民進黨為46.6%，國民黨為21.2%，兩黨差距25趴。吳子嘉不禁說，年輕人跑去民進黨哪邊。國民黨還選什麼？

吳子嘉接著表示，政黨的反感度更離譜。國民黨在20到29歲的反感度為68.4%、30到39歲為66.9%，將近7成的人對國民黨反感，年輕人幾乎完全離開國民黨；而民進黨在20到29歲的反感度為35.5%、30到39歲為42.5%。吳子嘉認為，年輕人有40%，國民黨的年輕人支持度，卻只剩15.9％。民眾黨可說機會無窮。

至於政黨的整體好感度，吳子嘉表示，民進黨正向評價為46.3%(上升0.2%)、負向評價為41.4%(下滑2.8%)；而國民黨的正向評價為22.7%(下滑5.3%)、負向評價為63.0%(上升4.9%)。