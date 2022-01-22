本土疫情多點爆發，今（22日）一口氣新增82例，民眾人心惶惶，對此，就有網友不禁好奇，眼看確診數連日暴增，在外遊子今年還會返鄉過年嗎？貼文一出隨即掀起熱議，更有不少人吐3關鍵，直言沒有不回家的理由。

原PO在PTT「八卦板」以「過年還要返鄉的舉手」為題，PO文指出，全台疫情延燒，繼北部之後，南部港都也一發不可收拾，不禁好奇問道，「農曆年是不是只能視訊過年了？大家還有要返鄉嗎？」最後坦言他實在很想念母親。

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友認為，疫苗打了、政府沒禁止，加上也沒有升三級警戒，實在沒有不返鄉的理由，「疫苗都打了啊，不然我打疫苗幹嘛」、「你是不是沒打疫苗，不然怎麼要大家不返鄉過年，都打了兩劑或以上是在怕什麼」、「政府沒禁你回家幹嘛不回」、「升三級了嗎？」、「連三級都沒有，返到爽」。

另外也有人提到，過去幾個重大節日因為疫情的關係都沒回家，這次過年再不返鄉實在不行，「端午節不回家我忍了，中秋節不回家我也忍了，過年再不回家就兩年了，這次真的不能忍了」、「要人端午節別回家、中秋節別回家，至少過年要回了吧」、「放9天不回家可能嗎？這波很不妙」。

也有人吐槽「海外疫情嚴重，政府都讓那麼多人從國外回來，如果要大家不要返鄉，太不合理」、「為了給海歸過年，結果住台灣的不能過年，笑死」。