大陸百萬網紅Yami擁有可愛童顏和F罩杯傲人身材，同時她也是知名Coser，經常扮成不同角色，甜美清純的模樣深植人心，還登上日本的動漫節目，IG吸引超過140萬人追蹤，日前她分享一組泡溫泉的照片，又純又慾的養眼畫面引來大批網友朝聖。

Yami雖然來自上海卻走日系萌妹的路線，不僅時常會扮成各種動漫角色，私底下的穿搭也是大膽性感，近來氣溫下降，正是泡溫泉的季節，Yami也換上火辣泳裝去泡湯，並曬出一系列福利照讓粉絲聞香，並在文中寫道：「最近是真的冷，一起保暖」。

只見照片中，Yami穿著紫色連身泳裝，超低胸的設計剛好將她的美胸包住，胸前三條線也增添了性感氣息，中間的線甚至直接被波濤洶湧的雙峰吞沒，讓人看得臉紅心跳，Yami對著鏡頭露出笑容，看起來清純可愛，和超兇猛的身材形成強烈對比，她也坦言這是今年第一次溫泉泳裝。

貼文一出，立刻引來11萬人朝聖按讚，不少人紛紛激動直呼，「超級好看！」、「yami不管什麼時候都是這麼美麗動人！」、「最喜歡yami了」、「太可愛了～」、「性感女神」、「表情太可愛了」、「yami超級可愛！泳裝完美呀！」、「yami世界第一可愛」、「已戀愛」。