一名男大生在網路上傾訴，女友不小心賭博欠下逾28萬元，甚至瞞著他，私下和債主約定以「陪睡償債」，他知情時，女友已經睡了6次，讓他崩潰求救網友私下聚賭的債務有沒有法律效力。文章曝光後，網友議論紛紛。

男大生15日在論壇《Zuvio校園》發文求救，稱女友與朋友私下聚賭，玩妞妞、射龍門等遊戲，起初女友小賺5至6萬元，再回神時卻已累計欠下28萬6千元，而他非常討厭賭博，因此女友在事發當下閉口不談，也不敢向父母借錢償債。

原PO指出，等他得知女欠債時一切都已來不及，甚至女友瞞著他私下與朋友協商，雙方談好只要女友陪睡1次就抵1萬元債務，女友因無力還錢便答應肉償，至今已睡了6次。

原PO後續也再次發文表示，目前不考慮與女友分手，雖然他知情後失眠多日，但希望能與對方一同度過這次的難關，而女友已簽下1張本票與1個協議，好奇發問網友此種非法賭博契約是否成立，以及後續該如何處置。

文章曝光後，不少網友看了很感慨，直呼原PO沒放生實在是善心，祝福兩人的未來，也有網友表示，本票形同借據，需如實償還上頭記載的借款金額，至於性交易的契約必定無效，但還是建議原PO去尋求專業法律建議，才能真正解決問題。