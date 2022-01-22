圓山飯店廚師確診Ct值13！150名員工採檢結果出爐 22:362022/01/22 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圓山飯店表示，22日下午已針對點心廚房清消，晚上9時起做全館公共區域、所有餐廳內外場的清消。（摘自圓山大飯店臉書粉絲專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市圓山飯店一名女廚師確診Ct值13，圓山大飯店在接獲台北市衛生局通知匡列的場域和人員；包括點心廚房和點心廚房的員工；1／23、24日松鶴餐廳、金龍餐廳、圓苑餐廳、圓山牛排館皆暫停營業，再次全面清消。 圓山飯店指出，22日晚間6點起，持續為有關部門全體同仁及外包商快篩，目前已快篩150位人員均呈陰性；22日下午已針對點心廚房清消，晚上9時起做全館公共區域、所有餐廳內外場的清消。 年‧菜‧外‧賣－除夕圍爐別漏了它們 休閒度假飯店 搶推年菜外賣 新．飯．店－最新親子主題飯店 台中鳳凰酒店試營運 #新冠肺炎 #台灣 #廚師 #廚房 #圓山大飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶攻最長年假商機 入住台北凱達加碼送5千元福袋 19:402022/01/20 生活 圓山飯店20多歲女廚師染疫 指揮中心證實：Ct值僅13 20:102022/01/22 生活 圓山飯店驚傳員工確診！各樓層急清消 飯店證實：是西點廚師 18:372022/01/22 生活 尾牙完吐在飯店房間！他曝賠償金喊不合理 網一面倒噓爆 10:412022/01/08 生活 圓山大飯店廚師確診 「接觸同事緊急快篩」結果出爐 19:212022/01/22 生活 高雄漢來大飯店大改造 第一排港景房直擊台灣燈會聲光幻影特效演出 16:252022/01/11 生活 黃心華爭取大新店區議員提名 籲侯市府三思侯家軍參戰正當性 10:122022/01/15 政治 春遊台北下榻圓山飯店 多元主題住房專案每人1650元起 21:402022/01/07 生活 台灣燈會點亮高雄 掀訂房潮 04:102022/01/10 產業．科技 漢來改裝輕奢風 晶英推58萬房 04:102022/01/18 地方新聞 台東春節一房難求 旅宿業防疫再升級 04:102022/01/13 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。