台北市圓山飯店一名女廚師確診Ct值13，圓山大飯店在接獲台北市衛生局通知匡列的場域和人員；包括點心廚房和點心廚房的員工；1／23、24日松鶴餐廳、金龍餐廳、圓苑餐廳、圓山牛排館皆暫停營業，再次全面清消。

圓山飯店指出，22日晚間6點起，持續為有關部門全體同仁及外包商快篩，目前已快篩150位人員均呈陰性；22日下午已針對點心廚房清消，晚上9時起做全館公共區域、所有餐廳內外場的清消。