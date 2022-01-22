福建省代省長趙龍22日在福建省第十三屆人民代表大會第六次會議中，進行政府工作報告時表示，2021年福建省和台灣經貿往來持續提升，貿易額逆勢增長26.2％，首次突破人民幣一千億元。

新華社報導，趙龍指出，2021年福建省新增台資企業1495家，年增21.2％。台胞台企登陸第一家園加快建設，率先公布第一批225項同等待遇政策，來福建實習就業創業台灣青年累計近四萬人。吸引台灣建築師和文創團隊95支、鄉建鄉創人才300多名來福建，全省新增12家省級對台交流基地。累計向金門供水超過1700萬噸，與金馬通電專案福建側工程開工建設。

展望2022年，趙龍表示，福建將探索海峽兩岸融合發展新路，深化經貿合作，凸出以通促融，加快建設海峽兩岸融合發展示範區。同時，深化同等待遇，落實以惠促融，完善落實保障台胞福祉和享受同等待遇的制度政策，擴大惠台利民政策知曉、兌現、落實力度。