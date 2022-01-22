印尼今天首度通報兩起受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron感染患者不治的案例，一名患者是因本土傳播感染，一名患者是外籍人士。衛生部指出，兩人都因染疫後引起的病發症死亡。

印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，兩名不治的患者中，其中一人曾完整接種兩劑疫苗，兩人在醫院治療時都出現呼吸急促的症狀。

Omicron變種病毒在全球蔓延，印尼疫情也升溫，今天通報新增3205例確診，是去年9月中以來的新高，今天有5名確診患者不治。印尼去年12月15日出現首例Omicron個案，至今累計1161人感染Omicron變種病毒，其中831例境外移入。

印尼目前的疫情集中於爪哇島，尤以雅加達最多，今天新增1825例。此外，爪哇島最西邊的萬丹省（Banten）新增641例、西爪哇省541例、東爪哇省79例、中爪哇省43例。峇里島新增44例。全國隔離或治療中的患者有1萬6692人。