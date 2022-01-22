蔣榮宗為李安紀錄片擔任主題配樂。（ZONG MUSIC提供）

新銳音樂家蔣榮宗為李安紀錄片擔任主題配樂，回憶去年受邀參與該片原創音樂創作，蔣榮宗表示：「仍然像是在一場夢中。」他透露去年在在金馬獎頒獎典禮，看到偶像李安導演，在自己創作的配樂中行進上台，內心已無比悸動，這次為文化總會籌製的李安紀錄片量身打造配樂，蔣榮宗說：「其實接下時，心頭五味雜陳，心中充滿壓力，很怕自己表現地不夠好，那就會在偶像面前丟臉了。」

蔣榮宗在兩週時間內一肩扛，不眠不休從構思、作曲、編曲、製譜、錄製樂手到混音依序完成！最大難關是因為合作夥伴遠在歐洲、美國，加上台灣共有三地時差，要抓到三方都醒著的時間，就是蔣榮宗自己要犧牲睡眠，配合歐美樂手、音樂人時間，得以順利在半個月內繳出漂亮成績單。

國際大導演李安於去（2021）年榮獲兩年一度的「總統文化獎」，特別獲頒「文化耕耘獎」，主辦單位文化總會為此以得獎者為主角，特別拍攝及剪輯成紀錄片，這也是李安首度同意拍攝以他個人為主題的紀錄片。此紀錄片由台視團隊專訪及製作，透過訪談導演及合作過的夥伴，穿插歷史照片、電影畫面呈現，片中配樂則由橫掃國際各大音樂獎項的蔣榮宗，特別量身打造，一起帶大家進入李安的電影人生。

年紀輕輕的蔣榮宗受邀製作李安紀錄片配樂，為了進入李安的電影世界，要求自己每天重溫一部李安的電影，「希望創作的靈感、情感能融入更深。」 提到自己對配樂的規劃，蔣榮宗說：「以李安導演與其他人物們的闡述過程，有情緒性的襯托出情感的鋪陳，透過紀錄李安導演每一部片不同的製作過程，濃縮出音樂的精神。」