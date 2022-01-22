媽祖、虎爺金身21日晚現身戲院看《素還真》，素還真本尊陪看。（威視提供）

武俠電影《素還真》21日晚於台北松仁威秀舉辦包場活動，特別恭請大甲鎮瀾宮台北分靈揚善媽祖、淡水福佑宮媽祖，以及石碇虎爺公廟的五虎將軍，共3尊神明金身一同至戲院觀賞，主演「素還真」戲偶也親自現身接待，並與受邀的民眾們一同搶先看片。

由於布袋戲最早源自廟宇前演出的酬神戲，如今在霹靂布袋戲推出的《素還真》登上大銀幕之際，特別恭請來自不同宮廟的2尊媽祖及1尊虎爺大駕光臨，活動在大甲鎮瀾宮台北分靈揚善媽祖創辦人詹茗任先生的牽線下慎重完成，日期及座位都有預先擲筊請示過，信眾們看見媽祖與虎爺們都十分驚喜，紛紛合掌鞠躬祈求平安。

霹靂布袋戲的品牌總監黃政嘉也特意到場表達謝意，她表示：「希望媽祖、虎爺可以保佑《素還真》電影順利在28日上映，也盼台灣疫情能早日穩定。」另外，素還真日前也現身台中大甲鎮瀾宮拍攝祈福影片，向媽祖合掌祈福，預祝虎年順興平安，而大甲鎮瀾宮副董事長也特地為《素還真》加油，力挺台灣文創。電影28日在台上映。