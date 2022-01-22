現代人總是要求纖瘦苗條才是美麗，但其實身材太過瘦弱，不止健康受到影響，甚至運勢也會跟著下滑！艾菲爾老師就在臉書公佈，生肖羊、牛、猴、豬的人，在2022年「太瘦會不好」，提醒大家一定要維持健康體重。

第四名丶生肖羊

生肖羊的人緣、貴人運非常好，小時在校園、大時在職場、從愛情到財運、工作，若遇到困難時，都能幸運遇到貴人相助，順利度過難關。而今年有「死符」、「小耗」星停留，代表健康容易受到耗損，提醒生肖羊如果今年想要避開厄運，那麼必定不能減肥，反而要適當的圓潤一些，這樣貴人才能順利找上門，成功帶給你好運氣。現在就約約身邊生肖兔丶馬、豬的朋友去吃大餐吧！2022太瘦不好！

第三名丶生肖牛

生肖牛天生腳踏實地，很少有動壞心思、走歪路的，而老天向來眷顧踏實勤懇的人，使肖牛者晚年幾乎不會過得太差。而2022虎年有「病符」、「凶神」入宮，可能有身體欠安、容易生病的狀況出現，因此今年請生肖牛一定要吃得健康，不可刻意節食減重，多長些肉，不只體壯健康，還能給人大氣、可靠的感覺，運勢也跟著往上飛漲，2022自然能平安渡過。現在就約約身邊生肖鼠、蛇、雞的朋友去吃大餐吧！2022太瘦不好！

第二名丶生肖猴

生肖猴性格開朗，喜歡蹦蹦跳跳的，總是給人精神飽滿的形象，常說人的情緒會影響運勢，和氣大方的生肖猴，自然能助長自身好運。而今年有「大耗」星停留，容易使你的心情、情緒大受影響，連帶運勢也跟著受累。老師要提醒生肖猴，“能吃就是福”，有時吃點美食、精緻甜點、飲料，可以幫助放鬆、愉悅身心，好運自然跟著降臨！如果生肖猴今年還是非得要減重，反而在運勢上會造成反效果。現在就約約身邊生肖虎、羊、狗的朋友去吃大餐吧！2022太瘦不好！

第一名丶生肖豬

生肖豬天生自帶福運！ 豬本身就是被豢養的動物，自然吃好睡好，是福氣的象徵，運氣通常都是還不錯的。只是2022年與生肖虎本命相破，代表血光病難，健康容易受影響，如果在此時，生肖豬還折騰自己，把自己搞得一點肉都沒有的話，反而留不住福氣，健康與免疫力也跟著下滑。提醒生肖豬要多囤些肉，不止助旺自身財運，有些小肚腩，更是像徵有財有庫，令你能興旺家運，家庭自然昌隆。現在就約約身邊生肖兔、羊、虎的朋友去吃大餐吧！2022太瘦不好！