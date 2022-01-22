紅隊隊長王子在射箭競賽中，展現帥氣英姿。（羅永銘攝）

王子的弟弟毛弟今以《全明星1》的「學長」身份來看比賽。（羅永銘攝）

藍隊隊長賀軍翔參加射箭競賽。（羅永銘攝）

《全明星3》今在小巨蛋舉行的季中賽上，紅隊在射箭比賽中，率先取得勝利。（羅永銘攝）

台視、三立運動實境節目《全明星運動會3》今（22日）前進小巨蛋舉辦「季中賽」，藍、紅領隊錢薇娟、江宏傑率賀軍翔、王子（邱勝翊）、楊奇煜、陳勢安、胡釋安、徐新洋等22位選手輪番上陣，看得現場觀眾大呼過癮。

藍隊的楊奇煜曾因傷退出第1季，這次重返《全明星3》，跟老婆又做人成功，2寶預產期在4月，曾透露練習時間很難兼顧家庭，他今比賽前說「因為我老婆現在懷孕8個月，必需常常觀察她的情況，其實我這2個月多都早出晚歸，回家見到她只有1、2小時就要睡覺，連產檢都無法陪伴，很愧疚，如果不得冠軍會對不起她。」

他奉勸未來想要加入的藝人「要好好安撫另一半與家人，因為這節目需要大量的時間、體力與家人體諒。」還透露老婆也到場加油；而藍隊隊長賀軍翔感同身受，但家人還蠻支持他，「自己還是要懂得去分配時間，比較少的時間去陪家人，但大概還剩1個多月的時間，還OK啦，家人是能夠體諒的。」

上周播出的預告中，紅隊隊長王子在自主訓練時受傷倒地的畫面，王子表示目前傷勢已無大礙。他稱弟弟毛弟（邱宇辰）以學長身份來看比賽，然後不忘向昔日棒棒堂隊友楊奇煜嗆說要先跟他老婆道歉，因為紅隊贏定了，楊奇煜回嗆：「我老婆說想都別想！」火藥味十足。

胡釋安本有邀爸爸胡瓜，但他因有工作不克前往，據了解本來胡瓜想趕過來，但他勸爸爸不要趕來趕去，而姊姊小禎因晚上有尾牙活動，所以提早到小巨蛋替弟弟打氣，還買100杯飲料慰勞大家。

《全明星3》目前紅、藍隊獎盃數為7比8，勢均力敵。當晚比賽項目更加碼至4項，分別為「巧固球」、「躲避球」、「射箭」及「拔河」，首先射箭競賽，女子組方面，藍隊派田依甯、小豬（黃沐妍）、貝童彤，對抗紅隊的艾薇、林昀希、焦曼婷，兩隊一開始陷入膠著，最後雙方皆以87分打平；而田依甯、小豬、焦曼婷都以30分滿分追平大會紀錄，表現亮眼。

接著換男子組登場，藍隊派陳勢安、吳霏、賀軍翔，大戰紅隊徐新洋、王子、王庭勻，最後紅隊共奪171分，以2分之差險勝藍隊。

不僅如此，當晚大來賓還邀請東京奧運鞍馬銀牌「鞍馬王子」李智凱選出季中賽的MVP，內容預計2月27日在台視播出。