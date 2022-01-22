男女朋友交往總想記錄下每個瞬間，但一名女網友分享，男友一直想嘗試拍攝兩人性行為的過程，甚至瞞著她偷錄，原因則是留著自賞，而她實在不能接受，不曉得該怎麼解決這件事。文章曝光後，引起眾多網友留言回應。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露男友非常喜歡在兩人交歡時錄影，第一次錄影時還未經過她同意，她憶起當時看見男友手上的鏡頭對著自己的那一幕，心中仍餘悸猶存。

原PO表示，她多次拒絕讓男友在做愛時錄影，還提出「A片比較精彩」的想法，但男友仍不放棄，甚至努力解釋是想趁獨處時再三回味影片，而兩人爭執不下她才退一步，同意讓男友錄音，但她真的很苦惱該如何解決這件事情。

文章曝光在網路上，火速引起網友討論，一大票網友留言勸阻，「別讓自己的親密愛人錄影性愛影照片」、「這種只顧自己快樂要拍的人，很危險」、「沒分手都沒事，分手後妳會很有故事」、「分了比較好」、「如果無法分手，又拒絕不了，記住一定別露臉」；也有網友直言，拍攝性愛影片吃虧的都是女生，建議原PO要想清楚，不能妥協的就該堅持立場。

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