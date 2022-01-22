33歲大陸女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨一同奪下金馬影后，近期她主演的《第一爐香》上映後也廣受好評和討論；不過，馬思純去（2021）年3月被拍到熱戀超渣樂團男「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂），普遍不被看好，最近兩人在電梯擁吻激情畫面流出，粉絲態度似乎有改變。

馬思純在去年3月遭大陸八卦狗仔直擊，和張哲軒甜蜜牽手逛街，事後還回家過夜，消息曝光後，疑似不少馬思純影迷不滿意女神對象，起底張哲軒黑歷史，像是他曾有過一夜情還不愛戴套，被拒絕不戴套還嗆女方，「懷我的孩子不好嗎」，不尊重女性的言論引起網友撻伐，「馬思純瘋了吧，喜歡這種」、「很想祝福，但那男的不是好人啊」。

最近馬思純和張哲軒在電梯擁吻激情畫面流出，粉絲態度似乎有改變。(圖/ 摘自搜狐娛樂微博)

不過，日前大陸狗仔又拍到馬思純和小她4歲的張哲軒親蜜舉動，兩人在電梯內激情擁吻瞬間全被拍下，看見張哲軒寵溺地捧著馬思純的臉，情不自禁接吻完後才步出電梯返家；這次畫面流出粉絲態度卻和戀情剛曝光時有點不同，紛紛表示「越來越甜蜜」、「馬思純看起來很幸福，她開心就好，祝福」、「不看好但祝福，希望女神幸福」。

馬思純和張哲軒交往前，過去在2015年曾公開戀情，對象是拍攝電影《左耳》相識的歐豪，還高調放閃過，在社群平台發文宣告主權「七月是歐豪的」，但兩人還是在2018年分手。