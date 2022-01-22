為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府擬將核食正名為福食，減少民眾恐懼，以利開放進口。無黨籍立委高金素梅在臉書上痛批民進黨開放進口萊豬之後，現在又要進口日本核食，完全棄守全民健康的最後防線！台北市青工總會長滿志剛表示，而反對進口的民意，會成為政府的籌碼，而非絆腳石，而最重要的問題則是，如何保護民眾健康，台灣能從日本那邊得到什麼？

滿志剛21日在中天政論節目《正常發揮》中表示，開放核食就能加入CPTPP，現在台灣跟日本關係史上最好，為何不直接提我們加入就好？萊豬也開放了，美牛也吃了，TIFA還是沒辦法簽。加入這些國際組織是需要外交手段的，政府說全世界只有台灣和大陸沒有進核食，「全世界也只有台灣在打高端」。

滿志剛認為，台灣如果要加入CPTPP，簽訂TIFA，這些反對萊豬、核食的民意 會是政府的籌碼，而不是絆腳石。爭府應該去跟日本和美國說，台灣有這些聲音，你們應該拿出什麼誠意，去解決這些反對民意。

滿志剛指出，大陸和日本談判的籌碼很多，但台灣沒有東西可以當籌碼，只剩下民意。若真要開放核食，國民黨和民眾擋不住，民進黨只要一個行政命令就可以。但是，開放後和開放前，要怎麼和日本談保護台灣民眾健康，確定這些東西是有被安全檢查過，還有就是未來台灣可以從日本那邊獲得什麼？