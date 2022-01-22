全聯福利中心今（22）日開幕台東新指標店，此前震撼收購大潤發引發關注，外界關注是否會在併購完成後，再吃下家樂福。全聯董座林敏雄今出席開幕儀式表示「我買的話，公平會是一定不會過，如果是統一買下，也許會通過」。

工商時報報導，針對台灣家樂福出售案，林敏雄坦言，在全聯公布併購大潤發前，負責家樂福出售的摩根士丹利的確有來找過，但在公布後就比較不理了。另外，是否會再併家樂福，林敏雄表示「我買的話，公平會是一定不會過」，並點名若是統一買下，有可能會通過。

全聯去年全年營業額超標達1590億創新高，目前全聯總店數達到1080家店，計畫今年展店約40到50家，外加併購大潤發案若獲公平會通過，預計可挹注22家、250億營收，今年有望挑戰全年1900億業績。

林敏雄指出，併購大潤發後，會以雙品牌現有模式經營，他也不懂怎麼經營量販店，但全聯有好的概念，就可以提供給大潤發，如生鮮含牛肉、豬肉、鮭魚等，都可挹注大潤發，這樣才會進步。