歌手張惠妹4月將在台北小巨蛋連開12場演唱會，門票9分鐘完售。

不只是阿妹，五月天高雄跨年演唱會，民眾瘋搶的陳耀訓蛋黃酥也都是由拓元系統販售。

2022年元旦下午1點，暌違7年，將在4月重新登上台北小巨蛋的歌手張惠妹「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」門票開賣。短短九分鐘，13萬張門票全數售罄。

這不是疫情後第一個被秒殺的演唱會，去年底，樂團五月天宣布在高雄舉辦「好好好想見到你」跨年演唱會，20萬張門票也在10分鐘內完售，打破過去逢搶票，網站必當機的宿命。

幫這些天后、天團快速售票的幕後推手，是幾乎從未在媒體前曝光過的拓元售票系統，疫情之前，每年在該平台的成交總金額超過30億元，占全台售票業務逾6成，營收約1.5億元；不只國內外藝人或演出團體，去年，有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥也找上拓元，首開用售票系統賣蛋黃酥的先例。

「專注一件事，把票賣好」

純售票服務 球賽跨界演唱會

「拓元幾乎可說是近年台灣演唱會主辦方的軍火庫！」業內人士如此評價。它為何能打破過去年代、兩廳院兩大系統獨占的局面，後發先至成為售票系統龍頭？

拓元售票系統創辦人暨執行長邱光宗接受《今周刊》專訪時直言：「我們只專注做一件事，就是把票賣好。」正是拓元的成功關鍵。

原來，無論早期寡占市場的年代、兩廳院，或後來崛起的寬宏售票、KKTIX，幾乎都兼具活動主辦方身分。對他們來說，整場演出的票房、廣告贊助才是主要獲利來源，售票只是為了確保能夠掌握會員資料、金流的一項環節。而拓元，卻是業界唯一專注售票服務營利的業者。

業內統計，全台1年售票市場規模最多僅50到60億元，以售票系統平均抽5％手續費來計算，就算拿下全台市場，年營收天花板僅3億元，因此純售票在許多人眼中是一門賺不了錢的「爛生意」。

為什麼邱光宗願意做一門別人眼中的爛生意？

時間回到2002年，剛從交大畢業的邱光宗以職棒兄弟象球迷身分，接下外包球隊官方網站維護工作，後來還取得了中華職棒所有球隊和中華隊賽事的售票權。

意外踏入售票領域的邱光宗不諱言，「原本我的目標是全台第3大售票系統，結果頭洗下去才發現只能做最大，否則必死無疑。」