根據《財訊》報導，藝人天心日前在IG分享賣厝感受，說住了10多年的家要道別很捨不得，開玩笑說：「家裡的管理費都是我在這打麻將贏來的。」其實，天心的這戶房子就是位於台北市大安區信義路2段上，與東門捷運站共構的「信義京華苑」。

據《財訊》了解，該社區大樓共14樓，屋齡13年，天心的家位於10樓，3房2廳2衛，含車位的建坪為62.82坪，2021年10月成交，總價7680萬元，單價122萬元。幾乎同時間該社區11樓也售出一戶，單價卻達136.9萬元。

根據《財訊》報導，「信義京華苑」甫推案時，每坪開價80萬至85萬元，總價4200萬至4500萬元間，若天心是第一手，也賺了超過3000萬元。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，信義京華苑位於永康商圈，有雙捷運交匯及明星學區，該社區最高成交單價是14樓的162.6萬元，10樓屋主可能有其他考量才願意讓價。

兩年前，天心就曾說過要賣台灣的房產，拿著獲利跟隨大4歲的韓籍攝影師老公到首爾投資不動產，如今佛心售屋也充實了圓夢基金。