純網路保險要來了！金管會於去（110）年底前宣布開放國內設立純網路保險公司（以下簡稱「純網保」），據了解，目前包括國內產壽險業者、金融科技業及國外保險業者等已摩拳擦掌、躍躍欲試；對此，金管會保險局表示，申請設立「純網保」沒有家數的限制，最重要的關鍵是要提出新的營運策略，另外也提醒審核條件設有最低資本額：壽險新台幣20億元、產險10億元。

「純網保」由金融科技業和金融業合資設立

針對「純網保」的開放設立，金管會要求「純網保」需由金融科技業和金融業「合資」設立，其中金融科技業者持股最多可達60％，至於金融業持股比至少有40％（至少有1家保險業者或是金控旗下保險子公司占比達25％）。

金管會並進一步說明，壽險業的「純網保」規劃業務範圍以「保障型」商品為主，並限制保障年期，考量費率結構、保險金給付金額及射倖性等因素，資金將以中、短期運用為主，最低實收資本額為20億元；至於產險業的「純網保」規劃業務範圍則以「創新型」商品為主，保險契約多為1年期或是短期性質，資金以短期運用為主，最低實收資本額為10億元。

金管會評估，開放「純網保」將會帶來5大效益：其一是滿足多元族群保障需求；其二是推廣創新型保險商品像是碎片型保險（保期短、保費少，為特殊時段或是特殊風險特別打造的保險）即是一類；三是有利於擴大保險保障；其四是加速保險產業數位轉型與升級；其五是建構直接銷售通路，提供民眾更普惠簡便的保險保障，目前預計首家「純網保」最快將於明（112）年問世。

最後，金管會並展望「純網保」問世有3大目標：其一是期望透過保險業者的數位行銷能力，來提高保障型保單的銷售量；其二是因應數位經濟發展的趨勢，來催生創新保險商品；其三是讓更多需要保險的民眾，可以用更方便、更便宜的方式獲得想要的保險。